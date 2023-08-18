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Ekonomi
AA 18.08.2023 14:52

Elektrik tüketiminde yeni rekor

Türkiye'de elektrik tüketiminde dün 1 milyon 132 bin 567 megavatsaatle günlük bazda yeni rekor kırıldı.

Elektrik tüketiminde yeni rekor
[Fotoğraf: Getty Images]

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulama, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de dün 1 milyon 132 bin 567​​​​​​​ megavatsaatle günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi. Böylece, elektrik tüketiminde 26 Temmuz'daki 1 milyon 131 bin 7 megavatsaatlik rekor aşılmış oldu.

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 130 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 552 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

1 milyon 122 bin 543 megavatsaat elektrik üretildi

Dün günlük bazda 1 milyon 122 bin 543 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde ilk sırada yüzde 29,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 5 bin 311 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 335 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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