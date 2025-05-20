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Türkiye
TRT Haber 20.05.2025 07:56

Diyarbakır'da 7 milyon 543 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da 7 milyon 543 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ile skunk ele geçirildiğini açıkladı..

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından uyuşturucuyla mücadele kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Eğil, Yenişehir, Sur, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi paylaştı.

 

İHA ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyon

İnsansız hava araçları ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 179 operasyonel tim, 2 bin 212 personel, 1 S-70 genel maksat helikopterinin görev aldığını belirten Yerlikaya, 174 ton toz esrar yapılabilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ile skunk ele geçirildiğini ve 8 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Ali Yerlikaya Diyarbakır İnsansız Hava Aracı (İHA) Kenevir Son Dakika Uyuşturucu
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