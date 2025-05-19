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Türkiye
AA 19.05.2025 23:38

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yaptı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.

Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Samsun semalarında bir saate yakın gösteri sundu.

Türk Yıldızları Basın Halkla İlişkiler Biriminden alınan bilgiye göre, Türk Yıldızları Akrobasi Timi, gökyüzüne 18 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde dev Türk bayrağı çizdi. 216 milyon metrekarelik alanıyla bu bayrak, "dünyanın en büyük gökyüzü bayrağı" oldu.

Türk Yıldızları Basın Halkla İlişkiler Subayı ve Gösteri Anlatıcısı Üsteğmen Fatih Sağlam izleyicilere, gösteri kapsamında çizilen ay-yıldızlı bayrağın yıldızının büyüklüğünün 3 kilometre, hilalin uçları arasındaki mesafenin ise 5 kilometre olduğu bilgisini verdi.

Kentin farklı bölgelerinden de takip edilen gösteriyi vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

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