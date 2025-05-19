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Türkiye
AA 19.05.2025 18:21

Tarihi Kemaliyeliler Taş Yolu tırın tünele sıkışması sonucu ulaşıma kapatıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki tarihi Taş Kemaliyeliler Yolu'nda tırın tünele sıkışması sonucu ulaşım sağlanamıyor.

Tarihi Kemaliyeliler Taş Yolu tırın tünele sıkışması sonucu ulaşıma kapatıldı
[Fotograf: AA]

Gümüşçeşme köyünden ilçe merkezine seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 33 BAN 75 plakalı tır, ilçeye 3 kilometre kala Base-Jump bölgesindeki tünellerde sıkıştı.

Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, kara yolunu ulaşıma kapattı.

Ekipler, tırı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Tarihi Kemaliyeliler Taş Yolu tırın tünele sıkışması sonucu ulaşıma kapatıldı

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"İlçemiz Kemaliyeliler Taş Yolu (Kemaliye-Divriği Yolu) üzerinde Gümüşçeşme köyünden Kemaliye ilçe merkezine seyir halindeyken ilçemize 3 kilometre kala Base-Jump bölgesindeki tünellerde bir tırın sıkışması sonucu mahsur kalma olayı meydana gelmiştir. Bu sebeple Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Kemaliyeliler Taş Yolu geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatılmıştır."

Mahsur kalan aracı kurtarma çalışmaları devam ederken, vatandaşların güvenliği ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kara yolunun kullanılmaması istendi.

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