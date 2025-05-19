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Türkiye
DHA-İHA 19.05.2025 15:42

Şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş eden ve bıçak sallayan 3 kişi yakalandı

İstanbul Bağcılar'da, Galatasaray'ın şampiyonluğunu havaya pompalı tüfekle ateş ederek kutlayan kişi, gözaltına alındı. İzmir'de de kutlamalarda döner bıçağı sallayan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş eden ve bıçak sallayan 3 kişi yakalandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemesinin ardından kentin birçok noktasında kutlamalar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şampiyonluğu havaya pompalı tüfekle ateş ederek kutladığı belirlenen K.T. gözaltına alındı.

Olayda kullandığı silahla yakalanan K.T. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem yapıldı.

İzmir'de kutlamalarda sadece araç geçişine açık olan Konak Tüneli'nde ellerinde döner bıçaklarıyla yürüyen 2 taraftar dikkat çekti.

Şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş eden ve bıçak sallayan 3 kişi yakalandı

Ellerindeki bıçakları sallayıp yürüyen 2 taraftar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Konak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkıp, 1'i döner bıçaklı olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Güney D. ile Furkan Ş. olduğu belirlendi. Şüpheliler, evlerinde yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandıkları 1 bıçak ise attıklarını söyledikleri Buca ilçesindeki Bülent Ecevit Parkı'nda bulundu.

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