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Türkiye
AA 19.05.2025 13:21

İstanbul'da emlak dolandırıcılığı: 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da bir kişinin ev vaadiyle 4 milyon 750 bin lira dolandırılmasına ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da emlak dolandırıcılığı: 6 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: DHA]

Avcılar'da, 21 Mart'ta ev satın almak amacıyla kendisine verilen hesap numaralarına 4 milyon 750 bin lira gönderen Y.K., evi alamayınca dolandırıldığını anlayarak şikayette bulundu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takipte "hesapçı" ve "kripto para transferi yapan" olarak görev aldığı belirlenen 7 şüpheli tespit edildi.

Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Hatay ve Ankara'da 13 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler A.B., M.D., H.H.K., M.Ö. , S.E., S.A. ile M.K. yakalandı.

Şüphelilerden M.D.'nin 3, H.H.K.'nın 4, M.Ö.'nün 15, S.A.'nın 7, S.E. ve A.B.'nin de birer suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Şanlıurfa ve Gaziantep'te yakalanan şüphelilerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadeleri alınırken, diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler İstanbul'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6'sı tutuklandı.

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