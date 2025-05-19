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Türkiye
TRT Haber 19.05.2025 12:51

TCG Anadolu gemisi gençlerle Samsun'a ulaştı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ile İstanbul'dan yola çıkan, üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden 81 ilden seçilen 81 gençle kara, hava ve deniz harp okulları öğrencileri Samsun'a ulaştı.

TCG Anadolu gemisi gençlerle Samsun'a ulaştı

Üniversiteli gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuruyla İstanbul’dan Samsun’a giderken izlediği güzergahı Türkiye’nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi olan TCG Anadolu ile geçti.

19 Mayıs'ta Samsun’a ulaşan gençlere, seyahat boyunca hem TCG Anadolu Gemisi tanıtılarak milli savunma sanayinin geldiği düzey gösteriliyor hem de alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla 19 Mayıs'ın tarihi önemi anlatıldı.

TCG Anadolu gemisi gençlerle Samsun'a ulaştı

“TCG Anadolu ile Mavi Vatanda İstanbul’dan Samsun’a Milli Mücadele Yolculuğu” programı kapsamında gençler için; film/belgesel gösterimi, atölye çalışmaları, müzik dinletisi, yarışmalar gibi birçok etkinlik düzenleniyor.

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TCG Anadolu 19 Mayıs Samsun
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