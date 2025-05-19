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Türkiye
AA 19.05.2025 16:13

Samsun'da TCG Kınalıada korveti vatandaşların ziyaretine açıldı

Samsun'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kınalıada (F-514) korveti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı.

Samsun'da TCG Kınalıada korveti vatandaşların ziyaretine açıldı
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile geldiği Samsun'da 19 Mayıs coşkusu çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Kınalıada (F-514) korveti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Limanı'na demir attı.

TCG Kınalıada (F-514) korvetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muğla'da da Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı

Marmaris’te TCG Gökçeada fırkateyni körfezde alargada bekledi. Atatürk Meydanı'ndan tekneyle vatandaşlar firkateyne götürüldü. Vatandaşlar askeri gemiyi mihmandarlar eşliğinde gezip geminin kabiliyetleri hakkında bilgi edindi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG 310 botu da Marmaris Yat Limanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Samsun'da TCG Kınalıada korveti vatandaşların ziyaretine açıldı

Bodrum'da TCG Kılıç hücumbotu Bodrum Cruise Port iskelesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı TCSG-101 botu ise Marina İskelesi'nde ziyaretçilerini kabul etti.

Fethiye'de de vatandaşlar, TCG Kılıç hücumbotu ile Sahil Güvenlik TCSG-911 botunu gezdi.

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