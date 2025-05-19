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Türkiye
AA 19.05.2025 19:24

Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 73 bin lira ceza

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, düğün konvoyunda drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 73 bin 538 lira ceza uygulandı.

Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 73 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Yeniköy Mahallesi Bostanbaşı Sokak'ta düğün konvoyunda bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, tespit ettikleri araç sürücüsüne, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 73 bin 538 lira ceza kesti.

Ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yine aynı konvoyda bulunan ve yolu kapattığı tespit edilen 14 aracın plakalarına ise toplam 13 bin 902 lira ceza uygulandı.

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