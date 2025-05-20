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Türkiye
İHA 20.05.2025 04:40

Esenyurt'ta yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede bulunan 11 katlı binanın 8. katında çıkan yangında alevler daireyi sardı. Yangın esnasında panik yapan kadın aşağıya atladı.

Esenyurt'ta yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt, Koza Mahallesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle 11 katlı binanın 8. katında meydana gelen yangında alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 8. kattan atlayan kadın ağır yaralandı Alev alev yanan dairede tek başına yaşayan E.D. isimli kadın yaşadığı panikle 8.kattan aşağı atladı.

İtfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadın ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının aşağıya atladığı anların görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, yandaki dairelere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. 

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