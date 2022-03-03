İl Jandarma Komutanlığınca elde edilen istihbarı bilgiler doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 18 ruhsatsız tabanca ve 21 şarjör ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.