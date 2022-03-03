Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da kar küreme aracı devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.D'nin kullandığı kar küreme aracı İleyda köyünde devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki İ.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Uluborlu Devlet Hastanesine kaldırdığı yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin adından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Etiketler: Isparta
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