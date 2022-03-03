Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 70 öğrenci hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da 70 öğrenci boğazlarında yanma şikayeti üzerine hastanede tedavi altına alındı.
Abdullah Paşa Mahallesinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulu'nda, gaz zehirlenmesi ihbarı üzerine 112 Acil Servis, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile doğal gaz dağıtım şirketi personeli okula intikal etti.
Elazığ Valiliği, konuyla ilgili açıklama yaptı:
"70 öğrencimiz, boğazlarında yanma şikayeti üzerine ilgili sağlık kuruluşlarına süratle sevk edilmiştir. Sağlık kuruluşlarımızda ilk muayeneleri gerçekleştirilen öğrencilerimizde herhangi bir gaz veya gıda zehirlenmesi teşhisi konulmamış olup öğrencilerimiz tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştır."
Kontrolleri tamamlanan öğrenciler ailelerine teslim edildi.
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