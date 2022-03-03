İl Jandarma ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bahçeli beldesinde bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda G.B, İ.D. ve N.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 390 sikke, 68 tarihi obje, 9 yüzük, 3 haç ve taç ile 3 dedektör ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.