Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin'in yükseklerinde yoğun kar (20 santimetre üzeri) bekleniyor.

İlgililerin ve vatandaşların, kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde buzlanma ile don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor