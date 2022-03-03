Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin'in yükseklerinde yoğun kar (20 santimetre üzeri) bekleniyor.
İlgililerin ve vatandaşların, kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde buzlanma ile don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor
Etiketler: Meteoroloji Yağış Rize Artvin Trabzon
Son Haberler
- 14:30
- 14:27
- 14:25
- 14:34
- 14:14
Sıradaki Haber
Bursa'da otomobil kule vinç taşıyan tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz