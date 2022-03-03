Karadeniz'deki 5 ilde ulaşıma kar engeli
Kastamonu, Sinop, Tokat, Çorum ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 1026 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 441 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop
Sinop'ta ise Ayancık ilçesinde 35, Erfelek'te 18, Saraydüzü'nde 11, Boyabat'ta 9, Durağan'da 8, Türkeli'de 33, Gerze'de 11 ve merkez ilçede 7 olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Çorum
Çorum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.
Hayatı zorlaştıran yağış, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kentte 220 köy yolu ulaşıma kapandı.
Tokat
Tokat'ta da kar yağışı nedeniyle 100 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Amasya
Amasya'da kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kent genelinde kar nedeniyle 133 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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