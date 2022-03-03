Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 441 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop

Sinop'ta ise Ayancık ilçesinde 35, Erfelek'te 18, Saraydüzü'nde 11, Boyabat'ta 9, Durağan'da 8, Türkeli'de 33, Gerze'de 11 ve merkez ilçede 7 olmak üzere toplam 132 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Çorum

Çorum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Hayatı zorlaştıran yağış, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kentte 220 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat

Tokat'ta da kar yağışı nedeniyle 100 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Amasya

Amasya'da kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kent genelinde kar nedeniyle 133 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.