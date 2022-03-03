Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat-Sivas kara yolunda ulaşım aksıyor
[Fotoğraf: İHA]
Tokat-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri kapanan yolların temizlenmesi için bölgede çalışmalarına devam ediyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşımda aksama meydana geldi.
Kar yağışının etkili olduğu Çamlıbel Geçidi'nde, araç trafiğinin olumsuz etkilenmesi nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kent çıkışında da trafik polislerince bir süre araç geçişine izin verilmedi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası tır harici diğer araçların geçişi sağlandı.
Kent genelinde kar yağışı devam ederken Reşadiye-Koyulhisar kara yolunda da ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Bazı araçların mahsur kaldığı bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Tokat Ulaşım Yağış
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