Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametine giden tırın motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarında durdurarak yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Motor kısmında hasar meydana gelen tırın Özbekistan'a tekstil ürünü götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.