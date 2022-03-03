Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da seyir halindeki tırda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki tırın motor kısmında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametine giden tırın motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarında durdurarak yangına ilk müdahaleyi yaptı.
Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Motor kısmında hasar meydana gelen tırın Özbekistan'a tekstil ürünü götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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