Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de hırsızlık operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4'ü kadın kişi gözaltına alındı.
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslerdeki evlerin çelik kapılarını sert bir cisimle kırıp 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 4 kadın şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 6 adrese, çevik kuvvet polisinin de destek verdiği 20 ekibin katılımıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, E.K, Y.Ç, N.G. ve Ü.B ile "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. de yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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