Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslerdeki evlerin çelik kapılarını sert bir cisimle kırıp 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 4 kadın şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 6 adrese, çevik kuvvet polisinin de destek verdiği 20 ekibin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, E.K, Y.Ç, N.G. ve Ü.B ile "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. de yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.