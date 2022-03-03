Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de tefeci operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlattı.
Şüpheliler H.T, B.Ö. ve İ.K. belirlenen adreslerde yakalandı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Dolandırıcılık Eskişehir
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