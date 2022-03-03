Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Şüpheliler H.T, B.Ö. ve İ.K. belirlenen adreslerde yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.