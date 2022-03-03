Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yarınki hava durumu nasıl? Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yurdun iç kesimlerini etkisi altına alan kar yağışının önümüzdeki hafta da sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, kar yurdun iç kesimlerinde etkili olacak.
Cumartesi gününden sonra Trakya`da da etkili olacağı öngörülen kar yağışı, haftaya da devam edecek. İşte 5 günlük hava tahminine göre yağışın beklendiği iller...
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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