Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, kar yurdun iç kesimlerinde etkili olacak.

Cumartesi gününden sonra Trakya`da da etkili olacağı öngörülen kar yağışı, haftaya da devam edecek. İşte 5 günlük hava tahminine göre yağışın beklendiği iller...