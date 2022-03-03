Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 3 bin 550 paket sigara ve 7 kilo nargile tütünü ele geçirildi.
Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesindeki bir araçta arama gerçekleştirdi.
Aramada, gümrük kaçağı 3 bin 550 paket sigara ve 7 kilo nargile tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık Sigara
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