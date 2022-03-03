İstanbul’da 6 ilçede su kesintisi…3 Mart 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin su kesintisi listesi...
Beykoz
Etkilenen Mahalleler: Tokatköy Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.03.2022 10:29
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler: Dereağzı Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.03.2022 09:33
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler: Yıldıztabya Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.03.2022 10:34
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Pendik
Etkilenen Mahalleler: Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 03.03.2022 07:16
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Sarıgazi Mah,Emek Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası
Açıklama : 400 Lük Vana Onarımı Nedenı Ile Hattancbeslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi : 03.03.2022 10:02
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Silivri
Etkilenen Mahalleler: Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:03.03.2022 09:23
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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