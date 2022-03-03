Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 31 bin 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 bin 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Ç'nin kullandığı plakalı tankeri, Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerinde durdurdu.
Yapılan ölçümde, tankerdeki yağ karışımlı 31 bin 390 litre yakıtın kaçak olduğunu belirleyen ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Etiketler: Akaryakıt Kaçakçılık Kırıkkale Polis
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