İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Ç'nin kullandığı plakalı tankeri, Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerinde durdurdu.

Yapılan ölçümde, tankerdeki yağ karışımlı 31 bin 390 litre yakıtın kaçak olduğunu belirleyen ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.