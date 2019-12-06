Türkiye
Diyarbakır'da 1 ton uyuşturucu ele geçirildi06 Aralık 2019 Cuma 11:00 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 11:05
Diyarbakır'da Kıran-5 operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın finans kaynağına bir darbe daha indirildi. Operasyonda bir ton uyuşturucu ele geçirildi.
[Fotoğraf: Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı]
Jandarma ekipleri, Kıran-5 operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalındaydı.
Arazi karış karış arandı, kayalık ve çalılıklar arasına gizlenmiş 31 çuval ile 3 bidon tespit edildi. Bunların içinden 1 ton uyuşturucu bulundu.
Teröristlere ait bir sığınakta da çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Sığınak kontrollü şekilde imha edildi.
Operasyon kapsamında, bölgede iki kişinin evinde arama yapıldı. 61 kilogram esrar ve çok sayıda silah ile mühimmat bulundu.
Kaynak: TRT Haber