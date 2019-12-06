Jandarma ekipleri, Kıran-5 operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalındaydı.

Arazi karış karış arandı, kayalık ve çalılıklar arasına gizlenmiş 31 çuval ile 3 bidon tespit edildi. Bunların içinden 1 ton uyuşturucu bulundu.

Teröristlere ait bir sığınakta da çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Sığınak kontrollü şekilde imha edildi.

Operasyon kapsamında, bölgede iki kişinin evinde arama yapıldı. 61 kilogram esrar ve çok sayıda silah ile mühimmat bulundu.

Kaynak: TRT Haber