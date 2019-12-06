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Adalet Bakanlığı Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruşturma başlattı06 Aralık 2019 Cuma 10:34 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 10:45
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili "Bu caninin hak ettiği cezayı almasına inancımız tamdır" dedi.
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamasında, "Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır" sözlerine yer verdi.
Gül, açık cezaevleri ile ilgili düzenleme hakkında ise TBMM'de çalışma yapılabileceğini, düzenlemenin değerlendirilebileceğini söyledi.
Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alınması ve firar etmesi konusunun tüm yönleriyle soruşturulduğunu anlattı.
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