İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitimi'ne katılarak konuşma yaptı.

Soylu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ağrı'da sabahtan beri yürüyen bir operasyon var. Başka bir yerden aldığımız bilgiyi değerlendirerek emniyet ile Jandarma Komutanlığımızın düzenlediği operasyonla 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bunların hepsi kendine ait oluşturulan hakikaten gelişmiş takip yöntemleri, izleme yöntemleri, en önemlisi de analiz yöntemleriyle gerçekleşmektedir.

"112'ye gelen ihbarların yüzde 68'i asılsız, bu ayıbı düzeltebiliriz"

1 Ocak-30 Kasım 2019 arasında 44 ildeki yeni nesil 112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısı 39 milyon 216 bin 435'tir. Bu ihbarların yüzde 68'i yani 26 milyon 270 bini asılsız ihbardır. Ayıp ya... 12 milyon 496 bini de gerçek ihbardır. Biz bunu düzeltebiliriz.

"Gelişi güzel yapılan yayınlar suçlu profilini değiştiriyor"

Yeni iletişim, yaygın medya unsurlarıyla insanlardaki bir şeyleri kazanma hırsının artması veya topluma verilen yanlış mesajlar, gelişi güzel yapılan yayınlar, suçlu profilini değiştiriyor. Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerini bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri altyapı oluşturduğunu, kim inkar edebilir? Bunun üstüne bir de teknolojik yeniliklerin açtığı kaza ve suç alanları ekleniyor.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Öte yandan etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında jandarma ve polis timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Güvenlik güçleri, bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA