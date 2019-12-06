Sivas, Erzurum, Nevşehir, Niğde ve Rize'de belediyelerin sosyal medya hesaplarından "soğuk hava ve kar atışması" yaptı.

Niğde Belediyesi, "Dostlar, düşüp yaralanmayın diye kaldırımlarımızı temizledik. Komşu, biz kış temizliğine başladık. Ya sen başladın mı Nevşehir Belediyesi?" paylaşımıyla Nevşehir Belediyesini de etiketledi.

Nevşehir Belediyesi ise Niğde Belediyesine cevap verdi:

"Kış temizliğine biz de başladık kanka. Gece boyunca kar yağdı. Temizliği hiç bırakmadık. Sende durumlar nedir Sivas Belediyesi?"

Kış temizliğine biz de başladık kanka



Gece boyunca kar yağdı

Temizliği hiç bırakmadık



Sen de durumlar nedir @sivasbeltr https://t.co/VTp5OOu0ku pic.twitter.com/2s5zul1yv6 — Nevşehir Belediyesi (@nevsehir_bel) December 5, 2019

"Rize üşür derler, siz ne ettiniz Rize Belediyesi?"

Sivas Belediyesi, sosyal medya hesabından, "Biz kışa her zaman hazırız. Soğuğa sormuşlar, 'Nerelisin?' diye, 'Aslen Erzurumluyum ama Sivas'ta oturuyorum.' demiş. Erzurum Belediyesi ne yaptı acaba?" paylaşımını yaptı.

Erzurum Belediyesi de sosyal medya hesabından, "Gardaş seninki de söz mü? Temmuz ayında bile kar yağışı görmüş bir şehir olarak biz hep hazırız. Erzurum'a kar yağınca Rize üşür derler, siz ne ettiniz Rize Belediyesi?" cevabını verdi.

Gardaş seninki de söz mü?



Temmuz ayında bile kar yağışı görmüş bir şehir olarak biz hep hazırız



Erzurum'a kar yağınca Rize üşür derler, siz neettiz? @rizebelediye https://t.co/OHaoY33Sd9 pic.twitter.com/1enaTkkbVz — Erzurum Büyükşehir Belediyesi (@erzurumbld) December 5, 2019

Rize Belediyesi ise sosyal medya hesabında, "Türkiye'nin en fazla yağmur alan şehriyiz. Haftada 2 kere yağmur yağar. Biri 3, diğeri 4 gün sürer. Evelallah antrenmanlıyız. Kar bize ne etsun? Sende durumlar nedir Bingöl Belediyesi?" paylaşımında bulundu

Kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni alan belediyeler arasındaki bu paylaşımlar okuyucularını da gülümsetti.

Kaynak: AA