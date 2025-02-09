Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.02.2025 08:07

Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama

Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para nakline aracılık eden ve MASAK raporunda yaklaşık 25 milyon lira işlem hacmi olduğu anlaşılan şüphelilere yönelik Diyarbakır, Van, Bingöl, İzmir, Adana ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden 10'u hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Manisa'da halı fabrikasında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:25
Yeni haftada hava nasıl olacak?
09:07
Karayip Denizi'ndeki depremin ardından kıyı ülkelerinden hasar bildirilmedi
07:22
Manisa'da halı fabrikasında yangın
06:27
Deprem bölgesi üretim ve ihracat üssü oluyor
06:13
AFAD: Ege'de olabilecek tehlikelerin etkileri ülkemize kadar ulaşabilir
06:05
Sabiha Gökçen Havalimanı, uçuş ağını genişletecek
Silivri'de deniz suyu çekildi
Silivri'de deniz suyu çekildi
FOTO FOKUS
Rehine takasında 183 Filistinli daha özgürlüğüne kavuştu
Rehine takasında 183 Filistinli daha özgürlüğüne kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ