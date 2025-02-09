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Türkiye
AA 09.02.2025 03:43

İzmir'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

İzmir'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İzmir'de M.Ş.'nin kullandığı otomobil, M.Ç. idaresindeki minibüsle Kemalpaşa OSB Mahallesi KOSBİ kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışarak yaralanan ve ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan M.Ş, C.A, F.Ö, C.G. ve A.Ş. Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü ulaşım sağlanan kara yolu, çarpma esnasında devrilen minibüs ile otomobilin çekilmesiyle trafik akışına açıldı.

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İzmir Trafik Kazası
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