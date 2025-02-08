Çok Bulutlu 0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.02.2025 22:53

Büyükçekmece'de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı

Büyükçekmece D-100 kara yolunda makaslayan tır nedeniyle trafiğe kapatılan Edirne istikameti, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Büyükçekmece'de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı
[Fotograf: AA]

D-100 kara yolunun S rampası mevkisinde seyir halinde olan tır, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak makasladı.

Bariyerlere çarparak duran tır diğer araçların geçişini engellerken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kara yolunun Edirne istikametini trafiğe kapatan ekipler, trafik akışını yan yoldan kontrollü şekilde sağladı.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yolu kapatan tır kaldırılırken, kara yolunun Edirne istikameti trafiğe açıldı.

Tır şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Edirne İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:20
Bakan Tekin: YKS ile ilgili bir değişiklik gündemimizde yok
01:16
Bakan Şimşek: Enflasyonu bu sene yüzde 42'den yüzde 24 civarına düşüreceğiz
22:11
Almanya'da Filistin gösterisi Arapça müzik çalındığı gerekçesiyle sonlandırıldı
22:09
DMM'den güçlendirme yapılacak okulda eğitime başlandığı iddiasına yalanlama
21:56
MİT Başkanı Kalın İran'da temaslarda bulundu
20:38
Başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı
Silivri'de deniz suyu çekildi
Silivri'de deniz suyu çekildi
FOTO FOKUS
Rehine takasında 183 Filistinli daha özgürlüğüne kavuştu
Rehine takasında 183 Filistinli daha özgürlüğüne kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ