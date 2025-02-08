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Türkiye
TRT Haber/AA 08.02.2025 16:13

Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremle ilgili değil

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde ve İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu kıyıdan metrelerce çekildi. Sosyal medyada bu durumun deprem habercisi olduğu yönünde iddialar ortaya atılırken, bilim insanları çekilmenin poyrazdan kaynaklandığını açıkladı.

Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremle ilgili değil

İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi. Kuvvetli poyrazın etkili olduğu ilçede deniz suyunun çekilmesi nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu.

Suyun çekildiği yerlerde adacıklar oluştu.

Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremle ilgili değil

Akyaka'da deniz suyu 30 metre çekildi

Muğla'nın "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.

Sabah saatlerinde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremle ilgili değil

"Rüzgar suyu alıp güneye doğru, Girit'e doğru itiriyor"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, gazetecilere, deniz suyunun poyraz nedeniyle çekildiğini söyledi.

Bölgede 2022 yılında da çekilme yaşandığını ancak bu yılki çekilmenin daha büyük olduğunu belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"Poyraz Türkiye'yi iki türlü etkiler. Birincisi çok soğuk getirir, tıpkı bugünkü gibi. Bir de deniz çekilmesine neden olur. Salı gününden itibaren müthiş bir poyraz fırtınası var Ege Denizi'nde. Saatte 60-70 kilometrelere varan hızla müthiş bir rüzgar var. Bu rüzgar suyu alıp güneye doğru, Girit'e doğru itiriyor. Bu nedenle Marmara'dan başlamak üzere bütün sular, deniz seviyeleri azalmaya başlıyor."

Yaşar, Dikili ilçesinde de benzer bir durumun yaşandığını, su seviyesinin 50-60 santimetre düştüğünü ifade ederek aynı durumun Bodrum'da da görülebileceğini kaydetti.

"Depremle hiçbir alakası yok"

Çekilmenin Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgisi olmadığını vurgulayan Yaşar, "Depremle hiçbir alakası yok. Bu, tamamen rüzgarla alakalı bir olay. Bir doğa olayı. Deniz çekilmesinin korkulacak bir şeyi yok." dedi.

Yaşar, poyrazın kesilmesiyle birlikte suyun yeniden yerine geleceğini belirtti.

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