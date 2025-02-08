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Türkiye
DHA, AA 08.02.2025 20:28

Başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yola çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı
[Fotograf: İHA]

Siirt Kurtalan Batman karayolu Şenköy mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Fırat P. yola aniden çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiytini kaybetti.

Otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Kemal P. ve Ali Kemal P. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kazada ağır yaralanan Kemal P.  kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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