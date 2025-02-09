Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.02.2025 07:20

Manisa'da halı fabrikasında yangın

Manisa'nın Demirci ilçesinde halı dokuma fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa'da halı fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]

Demirci Eski Sanayi Sitesi'ndeki bir halı dokuma fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra bazı ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de desteğiyle yangın, kontrol altına alındı.

Manisa'da halı fabrikasında yangın

Yangında fabrikadaki halılar, halı yapımında kullanılan malzemeler ve dokuma makineleri zarar gördü.

Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, fabrikaya gelerek yangın söndürme çalışmalarını takip etti.
 

ETİKETLER
Manisa Yangın
Sıradaki Haber
Tuzla'da yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:25
Yeni haftada hava nasıl olacak?
09:07
Karayip Denizi'ndeki depremin ardından kıyı ülkelerinden hasar bildirilmedi
08:25
Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama
06:27
Deprem bölgesi üretim ve ihracat üssü oluyor
06:13
AFAD: Ege'de olabilecek tehlikelerin etkileri ülkemize kadar ulaşabilir
06:05
Sabiha Gökçen Havalimanı, uçuş ağını genişletecek
Silivri'de deniz suyu çekildi
Silivri'de deniz suyu çekildi
FOTO FOKUS
Rehine takasında 183 Filistinli daha özgürlüğüne kavuştu
Rehine takasında 183 Filistinli daha özgürlüğüne kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ