Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve aralarında suç örgütü elebaşı G.R'nin de bulunduğu 26 zanlının soruşturması sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren takipleri sonucu tespit ettiği, Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 26 şüpheliye yönelik 32 adrese, 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, silahlı suç örgütü yöneticisi olduğu öne sürülen G.R'nin sözde "iş insanı" olduğu, yasa dışı bahisten büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edilmişti.

1,5 milyar liralık kripto

Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul'da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri, yasa dışı bahisten elde ettikleri yüksek kazancı, fark edilmemesi için kripto para birimlerine dönüştürdükleri ve bu para akışının 1,5 milyar lirayı aşkın olduğu belirlenmişti.