Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır Anneleri'nin oturma eylemindeki aile sayısı 324'e yükseldi
[Fotograf: İHA]
Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Eylem yapan aile sayısı 324'e yükseldi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.
Diyarbakır HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Erzurum'dan giden Faruk ve Şenay Koç çifti, 2015 yılında 15 yaşındayken kandırılıp dağa çıkarılan oğulları Abdulmuttalip için evlat nöbetine başladı. Oturma eylemindeki aile sayısı 324'e yükseldi.
Eylem yapan ailelerden 38'i evladına kavuştu.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Diyarbakır
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