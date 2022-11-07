Gercüş'ün Çukuryurt köyünde 31 Ekim'de yaktıkları mangalı ısınmak için eve alan ve karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden 75 yaşındaki Ahmet ve 70 yaşındaki eşi Lütfiye Işık kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kentteki özel bir hastanede tedavi gören 17 yaşındaki torunları Ahmet Işık ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edilecek Işık'ın 12. sınıfta okuduğu ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Gercüşspor'un futbolcusu olduğu öğrenildi.