Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Güvenlik güçleri, kontrol sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen B.A, A.E. ve Ö.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
Etiketler: Edirne Yunanistan
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