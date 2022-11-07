Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 12:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dolmuşta şemsiyeli yolculuk
[Fotograf: DHA]
Adana'da tavan havalandırması açık halde seyreden dolmuştaki bir kişi, yolculuk sırasında şemsiye açarak yağmurdan korunmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Kent genelinde sabah erken saatlerden itibaren sağanak etkili oldu.
Yüreğir ilçesinde Yavuzlar hattında çalışan dolmuşun tavan havalandırmasının kapanmaması yağış nedeniyle yolcuları olumsuz etkiledi.
Havalandırmanın hemen altında oturan bir yolcu zor anlar yaşadı. Şemsiye açarak ıslanmamaya çalışan yolcunun o anları, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: Adana
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