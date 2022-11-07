Kent genelinde sabah erken saatlerden itibaren sağanak etkili oldu.

Yüreğir ilçesinde Yavuzlar hattında çalışan dolmuşun tavan havalandırmasının kapanmaması yağış nedeniyle yolcuları olumsuz etkiledi.

Havalandırmanın hemen altında oturan bir yolcu zor anlar yaşadı. Şemsiye açarak ıslanmamaya çalışan yolcunun o anları, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.