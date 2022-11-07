Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı, Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki tırın, Tutak ilçe merkezinde karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsteki yangını, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

21 kişinin olduğu öğrenilen otobüsteki 7 kişi öldü, kazada 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Tutak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Ağrı Valisi Osman Varol, kaza yerinde incelemede bulundu.

Valilik açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı kazada, araçlarda yangın çıktığı belirtildi.

Kazanın ardından 10 ambulans, 2 UMKE, 3 AFAD aracının olay yerine intikal ettirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk etapta araçlardaki yangın kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen trafik kazası neticesinde 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 16'sı hafif olmak üzere 18 yaralımız çeşitli hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Konu ile ilgili bütün birimlerimiz görev başında olup idari ve adli incelemeler devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilendirilmesine devam edilecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Vali Varol, yaralıları ziyaret etti

Vali Osman Varol, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti.

Yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Varol, daha sonra gazetecilere, üzücü bir kaza yaşadıklarını söyledi.

Kazaya bir otobüs ile 2 tırın karıştığını belirten Varol, "Kazanın hemen ardından da yangın çıkması nedeniyle öncelikle çok yanlış bilgiler oldu. Olaya karışmış bir tanker yok." dedi.

Yangının başlamasının hemen ardından ekiplerin olaya müdahale ettiğini ifade eden Varol, "UMKE, 10 ambulansımız, AFAD ekiplerimiz hem Tutak Belediyemizin hem de çevre belediyelerin itfaiyeleri güçlü bir şekilde müdahale ettiler. Müdahale sonucunda çok kısa süre sonra biz de ilin yönetimi olarak olay yerine intikal ettik. Bu üzücü kaza sonucunda maalesef 7 vatandaşımızı kaybettik." diye konuştu.

Varol, kazada 18 kişinin yaralandığını, bunlardan durumu ağır olan birinin Erzurum'a sevk edildiğini ve birisi ağır 17 kişinin de kentteki hastanelerde tedavi gördüğünü anlattı.

Kaza sonrası olay yerine gittiklerini ve kurtarma çalışmalarında ekiplerin yanında olduklarını vurgulayan Varol, "Kaza yapan araçları da olay mahallinden kaldırdık. Arkadaşlarımız yolu tekrar açmak için de son hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da sabırlar diliyorum." dedi.

Ulaşıma kapatılan Van-Ağrı kara yolunda kaza yapan araçlar kaldırıldı, bölgede temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Ayrıca Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri devam ediyor.

Otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün freninin patlaması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.