Nur Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 17 yaşındaki İdris Pütrü ve 13 yaşındaki Zekeriya Negiz Dicle Nehri'ne girdi.

Akıntıya kapılan çocuklar bir süre sonra kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

1 çocuğun cansız bedeni bulundu, diğeri için çalışma sürüyor

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibince dün geceden bu yana yürütülen çalışma sonucunda Pütrü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Pütrü'nün cesedi, otopsi için ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AFAD, Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve polis ekiplerinin Negiz'i arama çalışması sürüyor.

Aranan diğer çocuk Negiz'in ailesi, nehrin kenarında endişeli bir şekilde çalışmaları takip ediyor.