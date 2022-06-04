İstanbul Büyükçekmece’de Kumburgaz Mahallesi’nde bir kafede 72 yaşındaki kişi, kafenin içinde cep telefonu ile görüntülü konuşmaya başladı.

Durumdan rahatsız olan bir müşteri, konuşmaya son vermesini söyledi. Tartışmayı gören kafe sahibi ise duruma müdahale etmeye çalıştı.

Yaşlı adam ile işletmeci arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Yaşlı adam, elindeki bıçakla kafe sahibini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaşlı adam gözaltına alındı, yaralanan kafe sahibi ise hastaneye götürüldü.