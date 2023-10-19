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Türkiye
AA 19.10.2023 17:33

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ABD'deki İsrail karşıtı protestolara ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Pensilvanya Üniversitesinde düzenlenen İsrail karşıtı protestolarda 'Yahudi soykırımı istiyoruz' sloganları atıldı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ABD'deki İsrail karşıtı protestolara ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Merkezden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pensilvanya Üniversitesinde düzenlenen İsrail karşıtı protestolarda 'Yahudi soykırımı istiyoruz' sloganları atıldı, iddiası doğru değildir. Pensilvanya Üniversitesinde düzenlenen İsrail karşıtı protestolar sırasında kaydedilen görüntülerde birçok protestodaki gibi, 'İsrail, İsrail saklanamazsın: Seni soykırımla suçluyoruz' sloganları atılmaktadır. Görüntülerde İsrail'i protesto eden öğrenciler iddia edildiği gibi, 'Yahudi soykırımı istiyoruz (We want Jewish genocide)' değil, 'Seni soykırımla suçluyoruz (We charge you with genocide)' şeklinde sloganlar atmaktadır."

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Filistin - İsrail Çatışması ABD İletişim Başkanlığı
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