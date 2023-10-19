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Türkiye
AA 19.10.2023 17:12

Sahte kimlik ve basın kartıyla yakalanan kişi gözaltına alındı

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan düzensiz göçmenlerin de bulunduğu otomobildekilerin üzerinden uyuşturucu, sahte kimlik ile basın kartı çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

Sahte kimlik ve basın kartıyla yakalanan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, Çavuşbey Mahallesi Tekirdağ Sokak'ta plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde üzerlerinde başkalarına ait oturum izni ve sahte kimlik bulunan Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Üzerinden sahte basın kartı çıkan sürücü A.Y.'nin 5 ay kesinleşmiş hapis ceza bulunduğu belirlendi.

Araçta ruhsatsız tabanca, kasatura, uyuşturucu hap ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Sürücü ve düzensiz göçmenler gözaltına alındı.

Tekirdağ'da da 2 kişi yakalandı

Bu arada Tekirdağ'da da trafikte ters istikamette seyrederek polisten kaçmaya çalışan otomobilde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Kovalamacayla durdurulan otomobilde yakalanan 2 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

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Edirne Sahte Kimlik Uyuşturucu Narkotik
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