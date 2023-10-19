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Türkiye
AA 19.10.2023 17:09

Bal yeme yarışmasında 2 dakikada 1 kilogram bal yedi

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Arıcılık Fuarı'nda düzenlenen bal yeme yarışmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya katılan 10 kişi, 2 dakikada 1 kilogram petek balı yemeye çalıştı.

Bal yeme yarışmasında 2 dakikada 1 kilogram bal yedi

Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) tarafından ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, bal üreticileri ve arıcılık malzemeleri sektöründen 60 firma katıldı.

Firmaların stant açarak ürünlerini tanıttığı fuarda, yenilebilir altın, gümüş ve safran karışımlı ballar ile balı süzülmüş petekten yapılan bal mumu ürünler dikkati çekti.

Bal yeme yarışmasında 2 dakikada 1 kilogram bal yedi

Fuar kapsamında düzenlenen bal yeme yarışmasına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmaya katılan 10 kişi, 2 dakikada 1 kilogram petek balı yemeye çalıştı.

Bal yeme yarışmasında 2 dakikada 1 kilogram bal yedi

2 dakikanın sonunda bir kilogram balı tamamen bitiren Kadri Sağdıç 1'inci olurken, Diyar Bal 2'nci, Yakup Topçu ise 3'üncü olarak para ödülüne layık görüldü.

Bal yeme yarışmasında 2 dakikada 1 kilogram bal yedi

"Bala doydum"

Yarışmanın birincisi Kadri Sağdıç, yarışmaya Bingöllü arıcılar adına katıldığını belirterek, "Sonra bunun bana dokunup dokunmayacağını bilmiyorum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bala doydum." dedi.

Bal yeme yarışmasında 2 dakikada 1 kilogram bal yedi

ARMASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli de katılımcı firma ve ziyaretçilere fuara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

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