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Türkiye
AA 19.10.2023 16:51

Kütahya'da okuyan Filistinli gencin tüm ailesi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) eğitimini sürdüren Filistinli Abdullah Abu Jasir, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında ailesi ve komşularından 17 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

Kütahya'da okuyan Filistinli gencin tüm ailesi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Ailesi ve komşuları için Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına katılan Jasir, taziyeleri kabul etti.

Büyük üzüntü yaşayan Abdullah Abu Jasir, Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia bölgesindeki evlerinin bulunduğu binaya bombalı saldırı yapıldığını söyledi.

"Annem, babam, kardeşlerim, ağabeyim ve ablalarım, onların çocukları..."

Ağabeyi ve ablaları ile çocuklarının, komşularının, güvenli olduğunu düşünerek bu evde toplandıklarını belirten Jasir, şunları kaydetti:

"Annem, babam, kardeşlerim, ağabeyim ve ablalarım, onların çocukları ve orası güvenli diye ailemin yanına sığınan komşularımızla 17 kişi, İsrail'in evimize attığı bomba sonucu şehit oldu. İsrail, sivillerin yaşadığı yer olduğunu bile bile ailemin yaşadığı apartmanı ve tüm aile fertlerimi yok ettiler. Sadece kendi ailemden 12 kişi şehit oldu. Bizler Filistin ve Allah davası için şehit olmayı göze almış bir milletiz. Tüm ailemi kaybettim ama Allah yolunda şehit oldukları için bu kaybım karşısında Allah'ın verdiği sabırla ayakta kalmaya devam edebiliyorum."

"Bizim savaşımız dinimiz içindir"

Jasir, ailesinin tüm baskılara rağmen topraklarını terk etmediğini ve bu uğurda da şehit olduklarını dile getirdi.

Kütahya'daki eğitimine devam edeceğini, ardından Filistin'e döneceğini ve ülkesi için faydalı bir birey olarak hizmet vereceğini anlatan Jasir, "Bizim savaşımız dinimiz içindir. Filistinli olduğumuz için değil Müslüman olduğumuzdan dolayı bu mücadeleyi veriyoruz. Mescid-i Aksa'dan dolayı savaşıyoruz. Tüm insanlığın bunu bu şekilde bilmelerini istiyoruz" dedi.

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