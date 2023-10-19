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Türkiye
AA 19.10.2023 15:45

Kayseri'de aracıyla 2 yayanın ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası

Kayseri'de hafif ticari aracı ile çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olan sürücü, 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Kayseri'de aracıyla 2 yayanın ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık B.D, maktul H.H.Ç. ve B.Ç'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık B.D. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis verdiği sanık B.D'nin ehliyetine de 5 ay el konulmasına hükmetti.

Müşteki yakınları, karara ve sanığa tepki gösterdi.

Olay

B.D. yönetimindeki hafif ticari araç, 31 Mayıs'ta Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan H.H.Ç. ve B.Ç'ye çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan H.H.Ç. ve B.Ç, kaldırıldıkları Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, B.D. gözaltına alınmıştı.

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