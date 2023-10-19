Parçalı Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.10.2023 15:27

Adana'da tespih ve doğal taş fuarı kapılarını açtı

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "2. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" törenle açıldı.

Adana'da tespih ve doğal taş fuarı kapılarını açtı
[Fotograf: AA]

Vali Yavuz Selim Köşger, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, Adana'nın fuar ve festival konusunda marka şehir olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Geçen yıl ilki düzenlenen fuarın beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü belirten Köşger, "Bu yıl burada 300 stantta 30 ülke ve 70 ilden 450 firma var. Tespih ve doğal taşlar şahsen ilgilendiğim bir alan. Tespih sadece bizim dinimizde olan bir şey değil, Hristiyanların da Budistlerin de kullandığı bir araç. Ama fark, bizim milletimiz tarafından estetize edilmiş ve bir sanat haline getirilmiş. Bu altı çizilmesi gereken bir şey." diye konuştu.

Adana'da tespih ve doğal taş fuarı kapılarını açtı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da ilki büyük ilgi gören fuarın ikincisinin de başarılı olacağını dile getirdi.

Adana'da tespih ve doğal taş fuarı kapılarını açtı

Fuara kent dışından çok sayıda firmanın geldiğini anlatan Karalar, "Bu fuarlar, festivaller, karnavallar, etkinlikler, Adana'ya zenginlik kazandırıyor, Adana'nın tanınmasını ciddi ölçüde sağlıyor." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve katılımcılar, kurdele keserek fuarı açtı. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Fuar 22 Ekim'e kadar gezilebilecek.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Van'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:24
Arap ülkelerinin Brüksel'deki Büyükelçileri, AB'yi İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı
17:15
Sahte kimlik ve basın kartıyla yakalanan kişi gözaltına alındı
17:14
Bal yeme yarışmasında 2 dakikada 1 kilogram bal yedi
17:15
Açık liseye geçiş yüzde 72 azaldı
17:06
Pençe Kilit şehidi Alican Güneş'e son görev
17:03
Türk gazetecilerin bulunduğu Sderot’a roket düştü
Kop Dağı'nda sonbahar
Kop Dağı'nda sonbahar
FOTO FOKUS
Gazze sınırındaki çatışmalar canlı yayında
Gazze sınırındaki çatışmalar canlı yayında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ