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Türkiye
AA 19.10.2023 15:01

Fatih'te otobüs şoförünü baltayla yaralayan kişi yakalandı

Fatih'te halk otobüsü şoförünü kesici aletle saldırarak yaralayan kişi gözaltına alındı.

Fatih'te otobüs şoförünü baltayla yaralayan kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir-Taksim hattında hizmet veren İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü A.K.'nin, bir sürücü tarafından kesici aletle yaralanmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, A.K.'nin, Çapa durağında yolcu indirdiği esnada arkasındaki hafif ticari araç sürücüsünün korna çalarak hakaretlerde bulunduğunu tespit etti.

Otobüsün Fındıkzade'deki trafik ışıklarına geldiği sırada şüphelinin aracındaki baltayla A.K.'ye saldırarak şoförü yaraladığı belirlendi.

Kimliği tespit edilen B.Ç. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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