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Türkiye
AA 19.10.2023 14:25

Ankara'da silahlı kavgada 2 kardeş öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

Ankara'da silahlı kavgada 2 kardeş öldü
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

Kusunlar Mahallesi'ndeki çiftlik evinde, Gökhan Ethem Centilmen, Fazlı Centilmen, L.G, K.F, O.K. ve Y.B. arasında tartışma çıktı.

Evdeki 6 kişi arasındaki tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü, abi kardeş oldukları belirtilen Gökhan Ethem Centilmen ve Fazlı Centilmen ile L.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gökhan Ethem Centilmen ile Fazlı Centilmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden L.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili K.F. ve O.K. gözaltına alınırken Y.B'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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